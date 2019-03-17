Харьков, Украина, 17 марта, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти обнаружен в Харьковской области. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в местных правоохранительных органах.

Убийство

ЧП произошло недалеко от воинской части в городе Чугуев. Тело мужчины, смерть которого наступила более месяца назад, обнаружили в лесополосе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В настоящее время ведутся поиски причастных к данному преступлению.

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