Киев, 17 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Без учета позиции России Украина не сможет разрешить конфликт на Донбассе. Об этом сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Есть позиция России, — сказал Медведчук. — Нам она (Украине) нравится, не нравится, но мы ее должны учитывать».

По его словам, Украина не достигнет каких-либо договоренностей по Донбассу, если не будет учитывать мнение российской стороны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2014 г. в Донецкой и Луганской областях вспыхнула война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.

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