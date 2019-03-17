Москва, 17 марта, 2019, 22:32 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержано и отменено более 15 авиарейсов. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса. Шереметьево

Так, по состоянию на 22:28 мск в аэропорту Внуково задерживается шесть рейсов, в Домодедово задержаны четыре рейса и шесть отменено.

Причины отмены и задержки авиарейсов в аэропортах пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что климатическая весна с температурой до +15 градусов придет в Москву не раньше середины апреля.

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