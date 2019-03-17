Москва, 17 марта, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта в одной из больниц Москвы, не имела алкогольной или наркотической зависимости. Об этом сообщил лечащий врач артистки Василий Шуров в интервью «Комсомольской правде».

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«Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики, — сказал он. — Она проходила лечение в связи с подагрой».

По его словам, функция почек у певицы была нарушена, так как подагра, к сожалению, была запущена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Москве в одной из местных больниц скончалась 38-летняя певица Юлия Началова.

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