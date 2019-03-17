Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Эзра Миллер хочет сам написать сценарий для предстоящего фильма про Флэша, в этой работе ему будет помогать писатель и автор комиксов Грант Моррисон (Doom Patrol, «Бэтмен. Лечебница Аркхем», Nameless). Об этом 16 марта сообщил портал Gizmodo.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

Согласно сообщениям инсайдеров, у Миллера возник конфликт с режиссерами будущей картины — Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном М. Голдштейном, в связи с чем руководство Warner Bros. решило посмотреть на сценарий, который предложат Миллер и Моррисон. Отмечается, что успех или провал их сценария может впоследствии определить дальнейшую судьбу Миллера как исполнителя роли Флэша. Издание пишет, что срок действия соглашения актера с кинокомпанией истекает в мае 2019 года и если к этому моменту не будет окончательно определено направление проекта, то он может сильно измениться.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что производство кинокомикса «Флэш» может начаться в ноябре 2019 года. В феврале 2019 года Эзра Миллер заявил журналистам, что будущий фильм о супергерое оправдает столь долгое ожидание.