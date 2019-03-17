Киев, 17 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Действующему президенту Украины Петру Порошенко и его окружению, которых подозревают в махинациях при закупках техники для нужд ВСУ и «тарифной вакханалии», придется отвечать по закону. Об этом сообщила кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время митинга в Чугуеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

«Нам надо будет (после выборов-2019 на Украине) всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — отметила Тимошенко, заявление которой обнародовано на сайте партии.

Тимошенко добавила, что еще одним источником обогащения за счет людей стало незаконное повышение цен на голубое топливо для населения.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта в Киеве прошла акция протеста радикалов, которые требовали отправить за решётку замешанных в коррупционных схемах в оборонной сфере людей.

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