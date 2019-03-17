Пекин, 17 марта, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Джеки Чан и мастер боевых искусств Джеки Ву (У Цзин) исполнят главные роли в фильме «Альпинисты», который будет посвящен первым китайским альпинистам, покорившим гору Эверест. Об этом 17 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Luca Galuzzi (Lucag) Эверест. Тибет

https://twitter.com/THRGlobal/status/1107190547519684608

Будущую картину снимет известный гонконгский режиссёр Дэниэл Ли, отмечается, что она будет англоязычной, её производством займется студия Shanghai Film Group. В основу фильма ляжет реальная история альпинистов Цюй Инь-хуа, Гонпо и Ван Фучжоу, которые покорили Эверест 25 мая 1960 года. Впервые в истории человечества они взошли на вершину горы с её северной стороны.

Читайте также: В Суздале определили лучшие анимационные работы России

Напомним, один из участников той экспедиции — Цюй Инь-хуа ушел из жизни 19 сентября 2016 года. Во время восхождения на гору он получил сильные обморожения, из-за которых ему ампутировали все пальцы ног.