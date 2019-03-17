Сочи, Краснодарский край, 17 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Самолет Boeing 737−800 с неисправным крылом, летевший из Москвы (Шереметьево), благополучно приземлился в Краснодарском крае. Об этом сообщила руководитель по маркетингу и связям с общественностью международного аэропорта Сочи Анна Шалимова Агентству городских новостей «Москва».

Ronnie Macdonald Boeing 737

ЧП произошло в воскресенье, 17 марта, в международном аэропорту Сочи.

«При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла, — сказала Шалимова. — … Посадка прошла благополучно».

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 106 пассажиров, никто не пострадал.

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