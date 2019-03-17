Екатеринбург, 17 марта, 2019, 21:14 — ИА Регнум. В Свердловской области уже два дня обсуждают инцидент, который произошёл на пленуме регионального отделения КПРФ. Работа пленума на некоторое время была приостановлена, пишут местные СМИ.

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Как сообщает издание Накануне.Ru, на заседание пленума, которое прошло 16 марта, пришли члены екатеринбургского отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи. Они выразили недовольство якобы планами по закрытию их отделения. Свой протест они хотели изложить публично перед участниками пленума. Коммунисты проголосовали за то, чтобы дать слово представителю горкома ЛКСМ Андрею Хабарову, однако глава обкома КПРФ Александр Ивачёв не дал этого слова и вызвал полицию.

Одной из сторон конфликта стал депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков. Журналистам он заявил, что решение о роспуске екатеринбургского горкома ЛКСМ уже выпущено и 63 комсомольца его оспаривают.

«Мы дождались окончания пленума, на котором исключили большинство комсомольцев, активистов, однопартийцев, и всем участникам пленума раздали памятку и обращения ко всем товарищам. Весь екатеринбургский комсомол считает, что Ивачев никакого отношения к коммунистической идеологии не имеет», — цитирует его Накануне.Ru.

Александр Ивачёв придерживается другой версии произошедшего. В соцсетях он заявил о провокации «неизвестных людей». Эти люди, по его словам, ворвались на заседание пленума и попытались его сорвать.

«Как это и должно было случиться, все присутствовавшие коммунисты с недоумением понаблюдали за этой странной картиной и попросили агитаторов удалиться из помещения», — заявил руководитель обкома.

Также он подчеркнул, что среди «провокаторов» помимо Пирожкова не было членов комсомола и КПРФ. Ивачёв считает, что за «провокацией» стоят представители власти, и это может быть связано с протестной активностью КПРФ.

«Команда КПРФ остается единой и настроенной на работу, что сегодня наглядно продемонстрировала», — подчеркнул глава обкома.

Член КПРФ Расул Гулиев тем временем выступил с заявлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опроверг слова первого секретаря о явке комсомольцев, отметив, что их на пленуме было около 20. «Далее было продавлено решение об исключении также активных молодых коммунистов», — написал он в соцсетях. При этом добавил, что хотели исключить и его, но не стали.

Также Расул Гулиев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выступил с призывом к ЦК КПРФ и лидеру партии Геннадию Зюганову. Он просит их разобраться в сложившейся ситуации, а также отправить Александра Ивачёва и лидера комсомольцев Свердловской области Дениса Курочкина в отставку.

Отметим, не безынтересны и комментарии к записи Расула Гулиева. Один из комментаторов напомнил, что не исключать его из партии просил лично Ивачёв, А другой утверждает, что против выступления Андрея Хабарова выступило большинство участников пленума.

Отметим, Александр Ивачёв возглавил свердловское отделение КПРФ в марте 2014 года. Перед ним первым секретарём был Дмитрий Шадрин. Смена власти прошла против воли действовавшего на тот момент руководителя. Перед этим, в декабре 2013 года Шадрин потерял пост руководителя фракции КПРФ в свердловском Заксобрании. Это решение он посчитал незаконным и собирался оспаривать.

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