Псков, 17 марта, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Комиссию, которая будет в деревне Томсино Себежского района Псковской области разбираться в ситуации с написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину девочкой, поручил создать губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом сообщается на сайте администрации области.

Riala Буллинг

«Члены комиссии … проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости представители комиссии, в состав которой вошли представители Администрации Себежского района и руководство областных Комитетов по социальной защите и по образованию, «примут соответствующие меры».

По предварительным данным, 12-летняя девочка, проживающая в деревне Томсино Себежского района, написала письмо главе государства в декабре 2018 года. В письме девочка пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь купить мини-трактор, после чего у ее семьи якобы испортились отношения с местными жителями.