Москва, 17 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Спартак» и «Зенит» на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 20-го тура РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Первый мяч на 13-й минуте забил опорный полузащитник Денис Глушаков после передачи Александра Ташаева — 1:0. Через 14 минут новичок «сине-бело-голубых» Вильмар Барриос восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Спартак"/"Зенит»)

Удары 11/7

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 19/23

Поданные угловые 7/4

«Зенит» набрал 41 очко и укрепился на первой позиции. «Спартак» с 33-мя баллами опустился на 5-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Селихов, Аиртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Ташаев, Адриано.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Барриос, Ругани, Кузяев, Азмун, Дзюба.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Желтые карточки: ДЖикия — 34, Смольников — 45, Азмун — 55, Зобнин — 57, Глушаков — 61, Ханни — 86, Барриос — 90.

Голы: Глушаков 13 — 1:0, Барриос 27 — 1:1.