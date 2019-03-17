США, 17 марта, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Детский музей Индианаполиса (штат Индиана, США) убрал из своей экспозиции несколько вещей Майкла Джексона. Его администрация заявила, что она переоценила «уместность» их демонстрации. Об этом 16 марта сообщил журнал Rolling Stone.

HstryQT Детский музей Индианаполиса

Музей, расположенный в двух часах езды от Гэри — родного города семьи Джексонов (штат США Невада) убрал с публичных показов известные перчатку и фетровую шляпу Джексона, которые были приобретены на аукционе в 2017 году. Также из экспозиции был убран потрет покойного певца с его автографом. Отмечается, что это решение было принято кураторами музея. Директор музея Крис Каррон заявил, что его организация хочет показывать посетителям истории людей, обладавших «высокими моральным качествами». При этом музей продолжит демонстрировать некоторые фотографии, на которых запечатлен певец.

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Ранее портал TMZ сообщил, что Пэрис Джексон — дочь Майкла Джексона и Дэбби Роу (вторая жена певца) якобы поместили в психиатрическую клинику из-за попытки самоубийства, причиной которой стал скандальный фильм «Покидая Неверленд». Впоследствии актриса и модель опровергла эту информацию и в комментариях под соответствующей публикации TMZ в Twitter грязно выругалась в адрес редакции издания.