Белград, 17 марта, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Глава Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел страны Небойша Стефанович играли в шахматы, пока активисты проводили акцию протеста у президентской резиденции. Соответствующее фото игры обнародовано на странице сербского лидера в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

«В резиденции короткий перерыв перед послеобеденными мероприятиями, — написал Вучич, выложив фото. — Сербия храбрости и уважения всегда побеждает насильников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Белграде перед президентским дворцом собрались тысячи протестующих. Когда в здании началась пресс-конференция главы государства, протестующие попытались прорваться в здание.

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Позже митингующие, требовавшие освобождения задержанных соратников, заблокировали полицейский участок в столице.

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