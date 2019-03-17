Екатеринбург, 17 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. В Свердловской области абоненты сотовой компании «Мотив» снова со связью. Принимать и совершать звонки они снова смогли уже в районе 20:00 по местному времени (18:00 мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ближе к вечеру 17 марта пользователи оператора не могли дозвониться со своих телефонов и принять входящие вызовы. На экране мобильных устройств были палочки, обозначавшие, что связь есть, но при попытке дозвониться абоненты слышали фразу о том, что вызов недоступен с телефона абонента.

Отметим, на Урале в марте это уже второй сбой в работе сотовых операторов. 8 марта несколько часов без связи пробыли абоненты компании «Билайн».