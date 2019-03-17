Париж, 17 марта, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Данные бортовых самописцев самолета Boeing 737 MAX 8, рухнувшего 10 марта 2019 г. в Эфиопии, переданы эфиопской следственной группе. Об этом сообщило в воскресенье, 17 марта, французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) на странице в соцсети Twitter.

Anna Zvereva Boeing 737

«Технические работы по речевому самописцу (CVR) и цифровому самописцу параметров полета (FDR) окончены», — говорится в сообщении ведомства.

В BEA добавили, что данные «черных ящиков» воздушного судна уже переданы эфиопской стороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии 10 марта. Никто из людей не выжил.

Читайте также: Извлечены данные одного из самописцев упавшего в Эфиопии лайнера