Москва, 17 марта, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Экономическое влияние Вашингтона со временем ослабнет, однако пока США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Новая сфера войны — это экономика», — сказал Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, США в ближайшие годы будут проводить эгоистичную экономическую политику, но рано или поздно американская экономика ослабнет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля 2019 г. председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что на сегодняшний день экономика Соединённых Штатов является сильной.

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