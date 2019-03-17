Санкт-Петербург, 17 марта, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, в Петербурге завершились соревнования по каратэ «Петербургская весна». За 11-летнюю историю соревнования приобрели Всероссийский статус и были включены в Единый календарный план Минспорта РФ. «Петербургская весна» — это крупнейшие соревнования на северо-западе России. Ежегодно на турнире выступают не только российские, но и зарубежные спортсмены.
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
«Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
«Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России
Турнир традиционно проходит в спортивном комплексе «Комета». Соревнования проходят при поддержке Федерации каратэ России, и при непосредственном руководстве Спортивной Федерации каратэ Санкт-Петербурга. Судейскую коллегию в этом году возглавил судья международной категории Сергей Крылков.
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
«Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
«Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, на старт вышли более 700 участников из разных регионов России. Соревнования проводились в возрастных категориях 12−13, 14−15, 16−17, 18 лет и старше. Турнир проходил в дисциплинах ката и кумитэ.
Соревнования проводились в разных возрастных
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
«Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
Соревнования по каратэ «Петербургская весна»
Соревнования проводились в разных возрастных
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»
Участники боролись за главный приз — переходящий именной Кубок, который может навсегда остаться у победителя при условии, если тому удастся побеждать в течении трех лет подряд. В прошлом году такое удалось совершить Тебуеву Мырзабеку, трижды становившемуся абсолютным чемпионом турнира.
Участники боролись за главный приз — переходящий именной Кубок
Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»