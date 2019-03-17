Санкт-Петербург, 17 марта, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, в Петербурге завершились соревнования по каратэ «Петербургская весна». За 11-летнюю историю соревнования приобрели Всероссийский статус и были включены в Единый календарный план Минспорта РФ. «Петербургская весна» — это крупнейшие соревнования на северо-западе России. Ежегодно на турнире выступают не только российские, но и зарубежные спортсмены.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM «Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM «Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России

Турнир традиционно проходит в спортивном комплексе «Комета». Соревнования проходят при поддержке Федерации каратэ России, и при непосредственном руководстве Спортивной Федерации каратэ Санкт-Петербурга. Судейскую коллегию в этом году возглавил судья международной категории Сергей Крылков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM «Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM «Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту, на старт вышли более 700 участников из разных регионов России. Соревнования проводились в возрастных категориях 12−13, 14−15, 16−17, 18 лет и старше. Турнир проходил в дисциплинах ката и кумитэ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования проводились в разных возрастных

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM «Петербургская весна» — крупнейшие соревнования по каратэ на северо-западе России

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Соревнования проводились в разных возрастных

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Андрей Пронин ИА REGNUM Во время Всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна»

Участники боролись за главный приз — переходящий именной Кубок, который может навсегда остаться у победителя при условии, если тому удастся побеждать в течении трех лет подряд. В прошлом году такое удалось совершить Тебуеву Мырзабеку, трижды становившемуся абсолютным чемпионом турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники боролись за главный приз — переходящий именной Кубок