Суздаль, Владимирская область, 17 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, на Открытом российском фестивале анимационного кино (ОРФАК) в Суздале (Владимирская область) приглашенное жюри определило и объявило призеров мероприятия по ряду номинаций. Гран-при фестиваля получила режиссер Дина Великовская за работу «Узы». Об этом с церемонии закрытия ОРФАК сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из анимацонного фильма «Узы», реж. Дина Великовская. 2019. Россия На кухне

Специальный приз с формулировкой «за способность удержать мгновение» присудили фильму «Пять минут до моря» (реж. Наталья Мирзоян);

— Специальный приз с формулировкой «за рукотворный путь к победе» — фильму «Ныряльщица» (реж. Юлия Войтова);

— Приз лучший профессиональный короткометражный получил фильм «Лола живая картошка» (реж. Леонид Шмельков);

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за страстность режиссерского решения» — фильму «Митина любовь» (реж. Светлана Филиппова);

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за изысканное художественное решение» — фильму «Три сестры» (реж. Светлана Андрианова);

— Приз за лучший фильм для детей — «Оранжевая песня» (реж. Алексей Алексеев);

Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за поэзию в работе синоптиков» — фильму «Сколько весит облако?» (реж. Нина Бисярина);

Диплом в категории «Лучший фильм для детей» с формулировкой «за парадоксальность и остроумие» — фильму «Кто такой Кракозябрик?» (реж. Алексей Игнатов);

Диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за оптимизм и хорошее настроение» — фильму «Урок плавания» (реж. Татьяна Окружнова).

— Приз за лучший студенческий — фильм «Здравствуйте, родные» (реж. Александр Васильев);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за многообещающий и остроумный старт нового поколения кукольников» — фильму «Десять этюдов в черном» (реж. Татьяна Кузнецова, Маша Серебрякова, Николай Шакин, Вера Павлова, Ира Миронова, Наташа Чингина, Ольга Федорова, Кира Вишнякова, Маша Бондарь, Варя Бададгулова);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за наполненные паузы и прозрачность изображения» — фильму «Мимолетная встреча» (реж. Анна Амосова);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за эмоциональное сочетание музыки и изображения» — фильму «Дирижабль неизвестного направления» (реж. Александра Галицкова).

— Приз за лучший полнометражный — фильм «Три богатыря и наследница престола» реж. Константин Бронзит;

— Приз за лучший сериал — эпизоду «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»), реж. Владимир Пономарев;

Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за бескомпромиссную тягу к жизни» — эпизоду «Санта» (сериал «Bone Voayge»), реж. Сергей Гордеев, Артем Лукичев;

Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за солнечный юмор» — эпизоду «Солнечный гонщики» (сериал «Солнечные зайчики»), реж. Андрей Леденёв;

— Приз за лучшую работу в прикладной анимации — фильму «Будущее логотерапии», реж. И. Эльшанская;

Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой — «Коньки», реж. М. Якушина.

В этом году приз за лучший дебютный фильм не вручаелся. Жюри определило победителей и призёров фестиваля в перечисленных номинациях на основе полного просмотра представленных анимационных работ конкурсной программы.

Напомним, что Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в городе Суздаль 13−18 марта. Каждый год в мероприятии принимают участие около 1,5 тысяч художников, режиссеров и других представителей анимационных профессий. В 2019 году на участие в конкурсной программе фестиваля было подано рекордное количество заявок — более 350.

15 марта в рамках фестиваля продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» по итогам питчинга выбрал два сериальных проекта для их дальнейшей разработки: «Эй!» (реж. Александра Караваева) и «Пип и Поля» (реж. Джалиля Ризванова).