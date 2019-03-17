Лондон, 17 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Фулхэм» и «Ливерпуль» на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч 31-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев».

Sammy222fulham Стадион «Крейвен Коттедж»

На экваторе первого тайма лидер сборной Сенегала Садио Мане забил 20-й гол в сезоне, открыв счет после передачи Роберто Фирмино — 0:1. На 74-й минуте Райан Бабел вернул «дачников» в игру — 1:1. Через 7 минут Милнер реализовал пенальти и принес гостям победу — 1:2.

Статистика матча («Фулхэм"/"Ливерпуль»)

Удары 7/14

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 9/6

Поданные угловые 1/9

«Ливерпуль» временно поднялся на 1-ю строчку, набрав 76 очков. «Фулхэм» с 17-ю баллами остался на предпоследней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Рико, Чемберс, Рим, Фосу-Менса, Брайан, Кэрни, Айите, Сери, Бабел, Замбо, Митрович.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Мане, Салах.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Желтые карточки: Фабиньо — 39, Замбо — 66, Брайан — 90+4.

Голы: Мане 26 — 0:1, Бабел 74 — 1:1, Милнер (пен) 81 — 1:2.