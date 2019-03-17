Псков, 17 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 17 марта, прошли праздничные гуляния «Крымская весна», посвященные 5-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в Детском парке областного центра выступили творческие коллективы города, состоялись интерактивные игры и конкурсы.

Pskovgorod.ru Празднование дня воссоединения Крыма с Россией

Юные моряки-подводники с помощью морской флажковой азбуки показали слова «Крым наш». Перед собравшимися также выступили военный оркестр 76-й Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии и вокально-инструментальный ансамбль «Голубые молнии».

Праздничные мероприятия, приуроченные к 5-летию воссоединения Крыма с Россией состоялись сегодня, 17 марта, в каждом муниципальном образовании Псковской области. В Великих Луказ Крымской весне посвятили открытое первенство города по стрельбе из лука, турнир по мини-футболу среди женских команд, а также первенство по спортивному ориентированию «Великолукский серпантин-2019».

Присоединению полуострова к России также посвящены выставки, конкурсы, викторины, круглые столы и интерактивные презентации, тематические классные часы, литературно-поэтические уроки и дискуссии, которые с 16 по 18 марта проходят на территории региона.

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Напомним, 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Перед этим, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, на котором за вхождение Республики Крым в состав России проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев.

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