Киев, 17 марта, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Власти Украины намерены восстановить территориальную целостность страны «политико-дипломатическим путем». Об этом, как передает телеканал Newsone, заявил 17 марта президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину…» — заверил Порошенко.

По его словам, для «возвращения» Донбасса и Крыма в состав Украины официальный Киев планирует сделать «решительные шаги» после выборов.

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Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году Крым стал частью РФ на основании волеизъявления жителей региона, которое было сделано после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины, направившие армию и нацбатальоны против не поддержавших незаконную смену власти в Киеве жителей Донецкой и Луганской областей, не признали итоги референдума на полуострове.

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