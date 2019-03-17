Москва, 17 марта, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на заявление советника президента США Джона Болтона по национальной безопасности, который не исключил возможности проведения переговоров между США, РФ и Китаем по вопросам стратегической стабильности и разоружения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«(От Вашингтона) пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с РФ и Китаем по контролю над вооружениями.

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