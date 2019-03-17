Уфа, 17 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Уфа» и «Ахмат» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 20-го тура РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой команды из Грозного.

Фальшивомонетчик Стадион «Нефтяник»

На экваторе второй половины российский хабвэк Антон Швец открыл счет, замкнув передачу Раванелли — 0:1.

Статистика матча («Уфа"/"Ахмат»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 10/13

Поданные угловые 3/5

«Ахмат», набрав 27 очков, поднялся на 8-ю строчку. «Уфа» с 16-ю баллами осталась на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ванек, Тилл, Кротов, Сысуев, Бизяк.

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Плиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Шиманьски, Раванелли, Швец, Исмаэль, Балай.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Желтые карточки: Ванек — 2, Живоглядов — 24, Исмаэль — 33, Мохаммади — 62.

Голы: Швец 72 — 0:1.