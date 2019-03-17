Швец принес «Ахмату» победу над «Уфой»
Уфа, 17 марта, 2019, 18:19 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Уфа» и «Ахмат» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 20-го тура РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой команды из Грозного.
На экваторе второй половины российский хабвэк Антон Швец открыл счет, замкнув передачу Раванелли — 0:1.
Статистика матча («Уфа"/"Ахмат»)
Удары 9/9
Удары в створ ворот 1/5
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 10/13
Поданные угловые 3/5
«Ахмат», набрав 27 очков, поднялся на 8-ю строчку. «Уфа» с 16-ю баллами осталась на предпоследнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ванек, Тилл, Кротов, Сысуев, Бизяк.
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Плиев, Мохаммади, Семенов, Уциев, Шиманьски, Раванелли, Швец, Исмаэль, Балай.
Главный арбитр матча: Виталий Мешков.
Желтые карточки: Ванек — 2, Живоглядов — 24, Исмаэль — 33, Мохаммади — 62.
Голы: Швец 72 — 0:1.