Берлин, 17 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Байер-04» и «Вердер» на стадионе «БайАрена» был разыгран матч 26-го тура Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:3.

Marina Lystseva Стадион «БайАрена»

В дебюте тайма Макс Крузе вывел гостей вперед — 0:1. Через 24 минуты нападающий сборной Косово Милот Рашица удвоил преимущество своей команды — 0:2. На 75-й минуте Леон Бейли вернул «Байер-04» в игру — 1:2. В конце матча Крузе оформил дубль — 1:3.

Статистика матча («Байер"/"Вердер»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 10/3

«Байер-04» с 42-мя очками остался на 6-й позиции. «Вердер» набрал 39 очков и поднялся на 8-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Градецки, Та, Дагович, Бендер, Венделл, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Фолланд, Бейли, Беллараби.

«Вердер»: Паленка, Аугустинссон, Мойсандер, Селассие, Фридль, Крузе, Шахин, Эггештайн, Классен, Рашица.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Бендер — 38, Драгович — 41, Шахин — 71, Павленка — 89, Венделл — 90.

Голы: Крузе 13 — 0:1, Рашица 37 — 0:2, Бейли 75 — 1:2, Крузе 90 — 1:3.