Мадрид, 17 марта, 2019, 18:10 — ИА Регнум. 17 марта между коллективами «Эйбар» и «Вальядолид» на стадионе «Эстадио Мунисипал де Ипуруа» был разыгран матч 28-го тура испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Spmxa Муниципальный стадион Ипуруа

Первый мяч на 54-й минуте забил Фабиан Орельяна после передачи Серхи Энрика — 1:0. В конце матча Даниэле Верди реализовал пенальти — 1:1. Через 2 минуты испанский вингер Серхио Гвардиола Наварро вырвал победу для своей команды — 1:2.

Статистика матча («Эйбар"/"Вальядолид»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 16/14

Поданные угловые 5/0

«Вальядолид» набрал 29 очков и укрепился на 16-й строчке. «Эйбар» с 35-ю баллами идет на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хименес, Вальдес, Арбилья, Диоп, Орельяна, Кукурелья, Хордан, Энрик, Диас.

«Вальядолид»: Масип, Кико, Калеро, Мойяно, Начо, Алькараз, Мичел, Тухами, Плано, Наварро, Кеко.

Главный арбитр матча: Давид Медье Хименес.

Желтые карточки: Вальдес — 50, Тухами — 67, Алькараз — 74, Дмитрович — 90, Орельяна — 90+5, Кардона — 90+6.

Голы: Орельяна 54 — 1:0, Верде (пен) 90+3 — 1:1, Наварро 90+5 — 1:2.