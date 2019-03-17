Завершился второй сезон конкурса «Лидеры России»
Сочи, Краснодарский край, 17 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 марта, в Сочи завершился второй сезон конкурса «Лидеры России».Число победителей второго конкурса «Лидеры России», в отличие от прошлого года, составило 104 человека.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурса — 2017−2018 было выбрано 103 победителя.
Напомним, каждый из победителей получит образовательный грант в размере 1 млн. рублей с правом использовать его для получения дополнительного образования в любом вузе страны, а также сможет выбрать себе наставника.
В числе наставников конкурса — руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.
К победителям конкурса на торжественной церемонии закрытия финала обратилося первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.
«Ответственность победителя, ответственность лидера, ответственность примера — она очень важна. Помните об этом. Она должна проявляться в ваших решениях, в ваших поступках. Она должна проявляться в том, на мой взгляд, что лидер — это тот, кто не только получает, но тот, кто готов отдавать», — отметил он, подчеркнув, что «самое главное для лидера — это понимание того, что его деятельность помогает не только ему».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский кадровый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной Автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.