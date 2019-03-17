Сочи, Краснодарский край, 17 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 марта, в Сочи завершился второй сезон конкурса «Лидеры России».Число победителей второго конкурса «Лидеры России», в отличие от прошлого года, составило 104 человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Победители конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Победители социальных проектов программы «Сердце лидера»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурса — 2017−2018 было выбрано 103 победителя.

Напомним, каждый из победителей получит образовательный грант в размере 1 млн. рублей с правом использовать его для получения дополнительного образования в любом вузе страны, а также сможет выбрать себе наставника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

В числе наставников конкурса — руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Лунгин

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Ремчуков

К победителям конкурса на торжественной церемонии закрытия финала обратилося первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Ответственность победителя, ответственность лидера, ответственность примера — она очень важна. Помните об этом. Она должна проявляться в ваших решениях, в ваших поступках. Она должна проявляться в том, на мой взгляд, что лидер — это тот, кто не только получает, но тот, кто готов отдавать», — отметил он, подчеркнув, что «самое главное для лидера — это понимание того, что его деятельность помогает не только ему».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко с победителями конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Победители конкурса «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский кадровый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной Автономной некоммерческой организации. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.