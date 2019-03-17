Калуга, 17 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Новые инвестиционные проекты в молочной отрасли Калужской области позволят в ближайшие пять лет ввести в эксплуатацию более 40 тысяч скотомест. Об этом 17 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru На молочной ферме

По данным агропромышленного ведомства, в настоящее время в регионе устойчиво работают более 60 современных животноводческих комплексов по производству молока. Более 70% от общего количества животных сельскохозяйственных предприятий содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров осуществляется в 57 доильных залах. Большинство хозяйств в технологическом процессе производства молока применяют новейшие прогрессивные технологии ведения животноводства и осуществляют целенаправленную племенную работу со стадом.

Племенная база молочного скотоводства Калужской области представлена тремя племенными заводами и 12 племенными репродукторами, в которых содержится 38 тысяч голов скота или 40,8% от общего поголовья скота разводимого в регионе. Из них 20 тысяч — коровы. В 2018 году введены в эксплуатацию животноводческие комплексы молочного направления на 5 840 скотомест.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за 2018 год составило 345,8 тысяч тонн, 116,9% к уровню 2017 года. Надой на корову — 7358 кг (+ 710 кг) или 110,7%.

Перспективным направлением развития молочного скотоводства в калужском регионе стала роботизация отрасли, которая проводится в рамках региональной программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». В настоящее время в Калужской области действуют 36 роботизированных молочных ферм. Всего в области смонтировано и введено в эксплуатацию 128 роботизированных установок различных модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA Farm Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия).

В 2018 году на роботизированных фермах получено более 40 тысяч тонн молока, на 111% к уровню 2017 года. Доля молока от роботизированных ферм в общем объеме производства молока сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерских хозяйств составляет 13,8%. При этом, доля молока от роботизированных КФХ в общей доле молока от фермерских хозяйств составляет 74,6%. Поголовье коров на роботизированных фермах в 2019 году уже достигло 5413 голов (11,7% от дойного поголовья в СХП и КФХ).