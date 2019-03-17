Москва, 17 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Руководителей компаний с государственным участием, отказывающихся работать в Крыму, следует лишать занимаемых должностей, заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Юрий Кара на фестивале «Крымская весна» в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В качестве примера деятель культуры привёл российские банки с государственным участием, которые отказываются открывать свои офисы в Крыму. Их руководителям, считает режиссёр, следует поставить условие: или они открывают филиалы на территории полуострова, или их ждёт наказание.

«Банки не размещаются в Крыму, сотовая связь не устанавливается, а сегодня узнал, что в Крыму есть отличный театр имени Чехова, но ещё ни один российский театр там не гастролировал. Это безобразие. Министерство культуры России за это просто надо наказать», — сказал деятель культуры.

Если чиновник или руководитель корпорации боится санкций, то ему лучше покинуть свой пост, уверен Юрий Кара.

«Если Крым — это Россия, то какие санкции? Либо вы его признаёте и размещаете там свои офисы, или не занимайте государственных должностей. Это моё частное мнение», — отметил режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 по 18 марта в Москве проходит фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию возвращения полуострова в состав России. Праздничные мероприятия в столице пройдут на 13 площадках.