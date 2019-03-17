Екатеринбург, 17 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» остались без связи. Проблемы возникли ближе к вечеру 17 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rodion Kutsaev Смартфон

На экране мобильного устройства абоненты видят палочки, означающие, что связь есть. Но при попытке дозвониться получают ответ автоинформатора о том, что «набранный номер недоступен с вашего телефона».

Дозвониться до техподдержки по бесплатному общероссийскому номеру телефона также не удаётся. В социальных сетях пользователи цитируют смс-уведомления от оператора о том, что на внутреннем оборудовании компании произошла авария. Сроки восстановления работы сети неизвестны.

Как пишет издание TagilCity.Ru, также на сбои в работе сети жалуются абоненты из Югры.

Отметим, в марте это уже второй серьёзный сбой у сотовых операторов на Урале. 8 марта несколько часов без связи провели абоненты «Билайна».