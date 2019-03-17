Вашингтон, 17 марта, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон допускает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией и Китаем по контролю над вооружениями. Об этом, как передает The Hill, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

IceUnshattered Китайская ракета малой дальности

«Если мы (власти США) собираемся провести новые переговоры по контролю над вооружениями, например с русскими, возможно, имеет смысл включить в эту дискуссию и Китай», — сказал помощник президента США по национальной безопасности.

Болтон напомнил, что США вынуждены рассматривать вопрос об укреплении своей системы противоракетной обороны (ПРО), так как Китай в настоящее время наращивает свой ядерный потенциал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 марта текущего года глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения соглашения Москвой.

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