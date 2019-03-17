Москва, 29 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Так называемая умеренная сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня в полночь 30 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что уже сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии.

«Минобороны РФ подтверждает режим прекращения огня с нуля часов 30 числа», — сообщил Шойгу.

По словам Шойгу, условия для сокращения российской группировки войск в Сирии уже созданы. Минобороны подготовило горячую линии связи для поддержания взаимодействия с Турцией, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня.