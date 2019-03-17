Москва, 17 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве похоронят певицу Юлию Началову, скончавшуюся 16 марта в одной из больниц города. Об этом сообщила директор певицы Оксана Мостовлюк в интервью Агентству городских новостей «Москва».

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"Похороны (певицы) пройдут в четверг (21 марта) на Троекуровском кладбище», — сказала директор певицы.

Мостовлюк добавила, что церемония прощания с артисткой Юлией Началовой состоится там же в большом траурном зале. По ее словам, информация о точном времени проведения похорон будет объявлена дополнительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в одной из больниц Москвы на 39-м году жизни скончалась певица Юлия Началова. Причина смерти артистки — абсцесс.

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