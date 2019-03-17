Москва, 17 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Возвращение в состав России помогло многим жителям Крыма получить квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Об этом 17 марта рассказала жительница Севастополя Валентина Никитина в ходе дискуссии на площадке «Литературные чтения» фестиваля «Крымская весна» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

peskary Эндокринологический центр. Москва

«Благодаря возвращению Крыма в Россию, меня взяли в эндокринологический центр в Москве и бесплатно вылечили. На Украине никогда такого не было, только за деньги можно было бы вылечиться. Меня в Москве пролечил доктор наук, профессор, он мне спас жизнь. И таких людей, как я, много», — рассказала житель Севастополя.

По её словам, медицинские услуги на Украине были, в основном, платными, также были трудности в лечении серьёзных заболеваний из-за низкого качества здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, писатель Платон Беседин уверен, что присоединение Крыма в состав России выгодно и РФ, и Украине.