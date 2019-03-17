Горно-Алтайск, 17 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, на центральной площади Горно-Алтайска прошли молодежные мероприятия, в рамках пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы активисты сообществ «Волонтеры победы» и «Молодая Гвардия», порядка 200 представителей молодежных общественных объединений, студентов и школьников приняли участие во флешмобе.

Горно-Алтайское отделение «Молодой гвардии» «Крымская весна» в Республике Алтай

Представители регионального отделения «Волонтеров Победы» и «Молодой гвардии» Республики Алтай составили слово «Крым 5», продемонстрировали небольшую постановку. Также состоялся флешмоб «Хоровод дружбы народов», посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В акции приняли участие все желающие, организаторы провели подвижные игры. В это же время проводились съемки тематического ролика.

Горно-Алтайское отделение «Молодой гвардии» Участники алтайских мероприятий, посвященных «Крымской весне»

Около полусотни человек пришли на акцию с заранее заготовленными плакатами. Молодые люди своим художественным творчеством говорили о любви к России, Алтаю и Крыму — «Крымская весна в наших сердцах», «Россия и Крым — общая судьба», «Не бывает огня без дыма и России без Крыма». Не обошлось и без студенческого юмора: «Тише едешь — дольше спишь», «Миру — мир, а я сова», «Меняю отдых на Алтае, на отдых в Крыму» утверждали некоторые авторы.

Организаторы (среди них был ещё и региональный представитель Всероссийской организации «Хороводы мира» Мира Шумигай) благодарят всех, кто помогал в подготовке и проведении акций. Особой благодарности удостоились те, кто, не смотря на промозглую погоду, в ней участвовал.

Напомним, 16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовали за воссоединение с Россией. 17 марта Верховный совет Крыма принял постановление, в котором Крым был провозглашен независимым суверенным государством. 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.