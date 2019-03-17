Калуга, 17 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Калужская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Кунцевский районный суд города Москвы с исковым заявлением к 41-летнему столичному предпринимателю, благодаря которому на территории трех районов Калужской области появились озера из отработанной серной кислоты и тяжелых нефтепродуктов, в том числе, в границах особо охраняемой природной территории федерального значения — национального парка «Угра». Об этом сообщила 17 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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По ее словам, в иске природоохранной прокуратурой были заявлены требования о взыскании в пользу бюджетов Дзержинского, Юхновского и Малоярославецкого районов Калужской области ущерба, причиненного предпринимателем, на общую сумму более 7 млн рублей, а также о возложении обязанности разработать проект рекультивации и провести рекультивацию нарушенных земель.

Между тем, в 2018 году Дзержинский районный суд Калужской области признал предпринимателя из Москвы виновным в нарушении правил обращения экологически опасных отходов и режима особо охраняемых природных территорий и приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения.

В настоящее время, решением Кунцевского районного суда города Москвы требования калужской природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Напомним, как ранее сообщали калужские СМИ, одно из «опасных» озёр появилось у деревни Тучнево Дзержинского района в границах национального парка «Угра», второе — у деревни Марьино Юхновского района, которая также расположена в непосредственной близости от нацпарка «Угра», а третье на территории лесного массива между городами Малоярославец и Медынь. Отходы, отнесенные к 1 классу опасности, свозились московским предпринимателем в калужский регион в 2015—2016 годах.