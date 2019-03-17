Киев, 17 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. На Украине с помощью уличных беспорядков пытаются сорвать проведение президентских выборов-2019. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко во время общения с жителя Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Это уже даже (на Украине) не грязная предвыборная технология, — сказал Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Это — попытка поставить под угрозу само проведение выборов (в стране), сорвать их».

По его словам, Украину провоцируют на применение «грубой физической силы» заказчики и спонсоры этого сценария, но официальный Киев «не будет давать им такого подарка».

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Как передавало ИА REGNUM, 17 марта президент Украины Петр Порошенко на предвыборном митинге своих сторонников на Михайловской площади в Киеве заявил, что Украина в ближайшее время может начать реализацию «новой ракетной программы».

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