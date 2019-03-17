Чита, 17 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные «Крымской весне», провели сегодня, 17 марта, в Чите. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкальского края, пятилетию вхождения Крыма в состав России были посвящены сразу на несколько разноплановых проектов.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Жители Читы отмечают «Крымскую весну»

К примеру, на площади Революции зарядиться хорошим настроением горожанам помогла энергичная команда дворца молодежи «Мегаполис». Здесь же несколько команд состязались в футбольном марафоне.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Жители Читы отмечают «Крымскую весну»

«Солнечный весенний теплый день, прекрасное настроение и чувство единения у людей. Безусловно, присоединение Крыма к территории нашей страны — исторически значимое событие, важное для нас и всех последующих поколений. Забайкальцы поддерживают вхождение Крыма в Россию и рады называть крымчан россиянами», — отметил глава Забайкальского края Александр Осипов.

На главной площади Читы провели концерт: патриотичные песни исполнял ансамбль песни и пляски пограничного управления по Забайкальскому краю. В этом проекте также принимал участие муниципальный духовой оркестр под управлением Андрея Гандзия, ставший победителем VI Всероссийского конкурса им. Н.М. Михайлова в Севастополе.

Пресс-служба правительства Забайкальского края В Забайкалье пятилетию вхождения Крыма в состав России были посвящены сразу на несколько разноплановых проектов

Любителей чтения ждал приятный сюрприз — мобильный информационный комплекс, библиомобиль Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина с книгами о полуострове, среди которых была представлена и отраслевая литература. Сотрудники библиотеки провели викторину «История Крыма». Работал передвижной кинотеатр, транслировавший события пятилетней давности. На Театральной площади организовали флешмоб «От неба Забайкалья к небу Крыма», его участники запустили в небо воздушные шары. В рамках фестиваля «Крымская весна-2019» учащиеся Центральной детской художественной школы устроили пленэр, в течение полутора часов прохожие позировали юным художникам. В парке культуры и отдыха Дома офицеров в рамках фестиваля «Крымская весна» состоялись первые спортивные соревнования по воркауту на открытой площадке. В воздушно-силовой гимнастике мог принять участие любой желающий. И таковых нашлось немало.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Мероприятия, посвящённые «Крымской весне» провели в Забайкалье

Напомним референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Договор об этом был подписан в Кремле.