Тайбэй, 17 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Поставщики интегральных микросхем ожидают снижения выручки в первой половине 2019 года. Об этом сообщает тайваньская газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Bicanski Микросхемы

По данным издания, в первом квартале года выручка крупных поставщиков интегральных микросхем, включая тайваньские компании WPG Holding и Edom Technology, сократились на 5−6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что на падение спроса на интегральные микросхемы повлияли слабые продажи новых смартфонов высокой ценовой категории.

Эксперты считают, что рост спроса на интегральные микросхемы может начаться только во второй половине 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты компании IC Insights представили отчёт, согласно которому общий объём мирового рынка полупроводниковых устройств сократится в 2019 году на 7%.