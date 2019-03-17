Севилья, Испания, 17 марта, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Экс-спортивный директор футбольного итальянского клуба «Рома» Рамон Мончи вернулся на аналогичную должность в испанскую команду «Севилья», сообщает 17 марта официальный сайт ФК «Севилья».

Miguelazo84 ФК «Севилья»

Официальная презентация Рамона Мончи в этом качестве состоится в понедельник, 18 марта, а к своим обязанностям он официально приступит с 1 апреля.

Отметим, Рамон Мончи ушел со своего поста из «Ромы», на котором он проработал в течение двух лет, 8 марта, сразу после отставки главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо. Ранее Мончи во время всей своей игровой карьеры был голкипером «Севильи», а потом с 2000 по 2017 год стал спортивным директором испанской команды.