Матарам, Индонезия, 17 марта, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате оползней, вызванных землетрясением на острове Ломбок в Индонезии. Об этом 17 марта сообщает агентство Antara со ссылкой на местные власти.

riniyuliastanti Остров Ломбок

Сообщается, что в результате землетрясения магнитудой 5,5 баллов на острове Ломбок произошло несколько оползней. Туристы, в это время посещавшие водопад на севере острова оказались в ловушке. Всего заблокироваными оказались 40 человек.

Власти острова предпринимают попытки освобождения туристов из ловушки. На данный момент удалось спасти троих человек. Один из пострадавших был госпитализирован.

Основная часть туристов приехала на экскурсию из Малайзии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5 баллов на острове Ломбок в Индонезии. эпицентр землетрясения находился в 48 километрах на юго-запад от города Матарам.