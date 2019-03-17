Вашингтон, 17 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Старший директор Qualcomm по управлению продуктами Джуд Хип заявил, что мобильные устройства, оснащённые камерами с разрешением 100 мегапикселей, могут быть выпущены уже в 2019 году. Об этом сообщает 9to5google.

Free-Photos Смартфон

Представитель американской компании, специализирующейся на производстве микропроцессоров для мобильных устройств, рассказал, что несколько брендов работают над тем, чтобы выпустить смартфоны со 100-мп камерами до конца года.

Эксперты отмечают, что простое наращивание разрешающей способности не приведёт к улучшению качества снимков. Также важны размер матрицы и специальное программное обеспечение. Например, смартфон Google Pixel 3 с 12-мегапиксельной камерой превосходит по качеству снимков большинство моделей с 48-мегапиксельными камерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты компании DxOMark Image Labs протестировали фото и видеокамеры смартфонов, выпущенных до конца прошлого года. Смартфоном с лучшей камерой для фотосъёмки был признан P20 Pro от Huawei, для видеосъёмки — Pixel 3 от Google.