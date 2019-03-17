Москва, 17 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Российский технологический стартап Flyter представил видеоиллюстрацию аванпроекта универсального самолета семейства ПАК ВВП 720−200. Концепция универсального самолета позволяет создать на базе одной машины семейство модификаций, предназначенных для разных задач.

Юрий Солодовников Аванпроект универсального самолета семейства ПАК ВВП 720−200

Прежде всего стартап планирует создать прототип грузового беспилотника с массой полезной нагрузки 200 кг, вертикальным взлетом и посадкой и гибридной силовой установкой, позволяющей данной модели доставлять грузы в отдаленные и труднодоступные районы в два раза дешевле и существенно чаще вертолета. Вместе с беспилотником планируется пилотируемый самолет LSA класса без вертикального взлета/посадки, который будет пользоваться спросом у пилотов АОН. Наконец, третья базовая модификация представляет собой беспилотное авиатакси с вертикальным взлетом, которое по желанию заказчика сможет трансформироваться в пилотируемый самолет, а также в грузовой беспилотник.

Все базовые модификации в качестве маршевого двигателя будут иметь бензиновый мотор и дальность полета порядка 900 км, однако будут разрабатываться и полностью электрические версии, которые могут быть использованы для доставки людей и грузов на небольшие расстояния порядка 160−180 км, а для самолета LSA класса до 400 км. В ближайшее время команда Flyter планирует начать создание полноразмерного стенда-демонстратора flyt-эффекта, представляющего собой консоль крыла с размещенными под ним винтомоторными группами. На способ размещения подъемных винтов под элементами конструкции планера подана заявка на патент. Кроме того, планируются детальные расчеты и оптимизация аэродинамики элементов конструкции и всего самолета.