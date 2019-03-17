Дамаск, 17 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Американская коалиция нанесла авиаудар по деревне Багуз на юго-востоке Сирийской Арабской Республики в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает государственное телевидение Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

По данным сирийского телевидения, в результате авиаудара американской коалиции по деревне Багуз погибли 10 мирных жителей, в том числе дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно о возобновлении боевых действий в районе деревни Багуз между арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) и недобитыми боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом наступательные действия SDF поддерживает с воздуха американская коалиция, которая бомбит всё без разбора. Из-за этого и гибнут мирные жители.