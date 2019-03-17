Кызыл, 17 марта, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Туве сегодня, 17 марта, на центральной площади Кызыла прошли народные гуляния в честь пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в праздничных мероприятиях приняли участие около двух тысяч кызылчан и гостей столицы.

Gov.tuva.ru В Туве отпраздновали пятилетнюю годовщину Крымской весны

Концерт открылся студенческим флешмобом «Я, ты, он, она, вместе — целая страна».

«Уже многое сделано в Крыму и Севастополе. Мы с вами знаем, что построен Керченский мост. В настоящее время ведется работа по налаживанию железнодорожной ветки моста. После его запуска в сутки будет проходить около 50 составов. Это очень важно для развития нашей страны, отдыха наших граждан», — отметила зампредседателя Верховного Хурала Тувы Ирина Самойленко.

Участие в народных гуляниях приняли национальные подворья. На концерте выступили активисты движения «Добрые сердца Тувы», студенты Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола, художественные коллективы Кызыла.

Также в городе открылась фотовыставка «Крымская весна». Выставлено более 30 фотографий и картин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Крыму 16 марта 2014 года прошёл референдум о воссоединении с Россией. Большинство жителей республики приняли решение вернуться в Россию. 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав РФ. Праздничные мероприятия, посвящённые первому юбилею этого события, проходят по всей стране.

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