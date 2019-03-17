Черногорск, Хакасия, 17 марта, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Пожар площадью 1500 кв. метров тушат огнеборцы на территории завода «Искож» в Хакасии. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Информация о пожаре по повышенному рангу поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в заброшенном цеху на территории завода «Искож» в городе Черногорске.

Загорелись кровля и резиновые покрышки, хранившиеся на территории неэксплуатируемого цеха. Пострадавших и погибших в результате возгорания нет, угроза распространения пламени на жилые строения отсутствует.

На месте пожара работают 53 человека личного состава от ГУ МЧС и 11 единиц техники. Также задействована одна единица техники и один человек от предприятия «Хакресводоканал».

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара в жилом двухэтажном доме в Челябинске. В результате пожара пострадали два человека.