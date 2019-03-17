Киев, 17 марта, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко и его супругу освистали на агитационной встрече с избирателями в Киеве. Об этом сегодня, 17 марта, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Встреча Порошенко с избирателями проходила на Михайловской площади Киева. Столичная полиция приняла усиленные меры безопасности в центре города в связи с данным мероприятием. Движение автотранспорта на прилегающих к Михайловской площади улицах было перекрыто.

Когда Порошенко и его супруга поднялись на сцену, люди в толпе стали освистывать их и кричать «Позор, позор!», «Порошенко, пошел прочь», «Мародер». При этом полиция не предпринимала никаких действий против противников Порошенко.

Сторонники Порошенко пытались перекричать противников и скандировали «Ура» и «Браво», однако у них это не слишком получалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На данный момент рейтинги кандидатов показывают, что, скорее всего, не обойдется без второго тура.