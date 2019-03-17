Магадан, 17 марта, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Доследственная проверка по факту нападения бродячих собак на ребёнка в Магадане начата следственным управлением следственного комитета РФ по Магаданской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Sledcom.ru Следователь

По предварительной информации, нападение стаи бродячих собак на ребёнка произошло накануне вечером, 16 марта. Пятилетний мальчик с двумя девочками гуляли по улице Приморской в городе Магадане. В районе смотровой площадки «Каменный венец» на детей напала стая бродячих собак.

Девочкам удалось отбиться от животных и позвать на помощь. Подоспевшие на место происшествия взрослые родственники и родители детей отогнали собак от ребёнка и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ребёнок был госпитализирован с укусами, ему была сделана операция.

В настоящее время следователями СУ СК РФ по региону начата доследственная проверка с целью установления возможного наличия состава преступления в действиях должностных лиц, в чьи обязанности входит проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Магадана.

Проводятся необходимые доследственные мероприятия, опрашиваются очевидцы произошедшего, медицинские работники. Устанавливается степень вреда, нанесённого здоровью ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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