Москва, 17 марта, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Высказывания нападающего екатеринбургского футбольного клуба Павла Погребняка о темнокожих игроках сборной России по футболу неоднозначны и могут повлечь за собой дисквалификацию игрока, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов, его слова приводит 17 марта Сhampionat.com.

Екатерина Лаут / soccer.ru Павел Погребняк

«Высказывания (Погребняка — прим. ИА REGNUM ) очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame», — заявил Баранов и добавил, что при вызове в национальную сборную России нельзя руководствоваться цветом кожи игрока и потому на первом месте всегда стоят профессиональные качества футболиста.

Также офицер РФС по дискриминации отметил, что РФС рассмотрит данный вопрос в ближайшее время и примет по нему соответственное решение.

«По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста», — заключил Александр Баранов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий клуба «Урал» и бывший игрок сборной России по футболу в интервью «Комсомольской правде — Екатеринбург» заявил, что он относится к натурализации игроков отрицательно и что ему становится смешно, когда за сборную России выступает темнокожий игрок.