Брюссель, 17 марта, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Европейский союз выпустил официальное заявление в связи с пятой годовщиной референдума в Крыму. Заявление было выпущено пресс-службой верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Наш ответ

«Европейский союз по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Европейский союз вновь заявляет, что не признаёт и продолжает осуждать это нарушение международного права», — сказано в заявлении ЕС.

Подчеркивается, что действия России якобы привели к опасному «обострению напряжённости в Керченском проливе и Азовском море». ЕС требует, чтобы Россия незамедлительно отпустила украинских моряков-провокаторов, которые незаконно пытались прорваться через российский Керченский пролив.

Кроме того, ЕС осуждает строительство моста через Керченский пролив и требует обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив.