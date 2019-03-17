Кемерово, 17 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Концерн «Автоматика» и холдинг «Росэлектроника» (входят в госкорпорацию «Ростех») запустили проект «Умный автобус» в пилотном режиме в городе Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Дарья Драй ИА REGNUM Посадка в автобус

Проект «Умный автобус» представляет собой систему видеоаналитики для использования в общественном транспорте. Видеокамеры и вычислительные системы, которыми оборудованы автобусы, позволят в автоматическом режиме вести подсчёт пассажиропотока. Система может использоваться для распознавания лиц пассажиров, забытых вещей в салоне транспорта и номеров проезжающих машин.

Ожидается, что применение этой системы позволит повысить безопасность пассажирских перевозок, а также обеспечит фиксацию нарушений правил дорожного движения и учёт пассажиропотока в автономном режиме.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко рассказал, что, если пилотный проект, рассчитанный на три месяца, окажется удачным, то он может быть внедрён в других регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта была завершена передача «Курганмашзавода» под акционерный контроль Ростеха в рамках реализации плана по финансовому оздоровлению предприятия.